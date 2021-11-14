Усик и Ломаченко в рейтинге BoxRec

В рейтинге BoxRec, который формируется автоматически благодаря статистике боев, 34-летний Александр Усик находится на 4-м месте. До обновления крымчанин был на 5-й позиции.

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Прогрессу Усика в рейтинге посодействовала победа над Энтони Джошуа. В конце сентября украинец неожиданно избил Джошуа и стал чемпионом мира.

Усик обладает чемпионскими титулами WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

Также в рейтинге лучших боксеров, независимо от весовой категории, Украину представил Василий Ломаченко. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях только на 30-й строчке.

В 2021 году Ломаченко эффектно нокаутировал Масаеши Накатани. В конце года Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми.

Лидером рейтинга BoxRec остается абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Мексиканец объединил все титулы благодаря победе против Калеба Планта.

Топ-10 рейтинга P4P по версии BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания)

4. Александр Усик (Украина)

5. Эррол Спенс (США)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Майрис Бриедис (Латвия)

8. Каллум Смит (Великобритания)

9. Йорденис Угас (Куба)

10. Джош Тейлор (Великобритания)