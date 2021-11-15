Бой может состояться в Украине
Ранее промоутер Усика Александр Красюк называл три возможных места проведения реванша с Джошуа. Для предстоящего поединка рассматривают Великобританию, Украину и Ближний Восток.
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Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал невероятным событием. Я хотел бы повторить это или провести бой на Wembley,
– сказал Хирн.
По словам промоутера, Джошуа не волнует место проведения предстоящего боя.
"Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика, Александром Красюком, и, конечно же, варианты в Украине и на Ближнем Востоке. На самом деле я не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет реванш. Нас ждет много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой", – заявил промоутер британца.
Усик-Джошуа: что известно о реванше
- Усик сенсационно победил Джошуа 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.
- После поражения британец сразу воспользовался возможностью реванша в противостоянии с украинским боксером.
- Усик хочет провести предстоящий поединок при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Усик отмечал, что обе команды уже готовятся к проведению второго боя. По его словам, реванш может состояться ближайшей весной.