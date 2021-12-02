Джошуа ищет соперника: бой Усик – Фьюри становится более реальным

Энтони Джошуа может отказаться от реванша с Александром Усиком. Британский боксер вроде бы уже ищет нового соперника,

Лейн: Джошуа решил искать соперника

Отказ Энтони Джошуа от второго боя позволит Александру Усику выйти на ринг против другого британца – Тайсона Фьюри. Украинец имеет шанс побороться за все титулы.

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Такую информацию сообщил Терри Лейн, менеджер китайского боксера Чжан Чжилея. Энтони уже якобы ищет нового соперника. Британскому боксеру могут предложить бой против представителя Китая.

Есть такой слух. Появилась информация, что Джошуа решил искать соперника на следующий поединок. Мы хотим, чтобы он прошел в Китае против Чжана,

– сказал Лейн.

Интересно, что такой вариант может заинтересовать Джошуа. Ранее британец рассказывал, что хотел бы добавить сторонников в Азии.

Промоутер Красюк заявлял, что Джошуа может взять отступные и отказаться от реванша с Усиком.

Джошуа уже дрался с китайским боксером

Энтони уже имеет в своем опыте бой против Чжан Чжилея. Боксеры выходили на ринг на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В четвертьфинале Джошуа праздновал победу со счетом 11:15.

Напомним, что именно в столице Великобритании Энтони стал олимпийским чемпионом в тяжелом весе.

Боксерский треугольник Джошуа – Усик – Фьюри