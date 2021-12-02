Лейн: Джошуа вирішив шукати суперника
Відмова Ентоні Джошуа від другого бою дозволить Олександру Усику вийти на ринг проти іншого британця – Тайсона Ф'юрі. Українець має шанс поборотись за усі титули.
До теми У наступному бою Усик може зустрітися з Ф'юрі, якщо дозволить Джошуа, – Красюк
Таку інформацію повідомив Террі Лейн, менеджер китайського боксера Чжан Чжилея. Ентоні вже нібито шукає нового суперника. Британському боксеру можуть запропонувати бій проти представника Китаю.
Є такий слух. З'явилася інформація, що Джошуа вирішив шукати суперника на наступний поєдинок. Ми хочемо, щоб він пройшов у Китаї проти Чжана,
– сказав Лейн.
Цікаво, що такий варіант може зацікавити Джошуа. Раніше британець розповідав, що хотів би додати прихильників в Азії.
Джошуа вже бився з китайським боксером
Ентоні має у своєму досвіді бій проти Чжан Чжилея. Боксери виходили на ринг на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. У чвертьфіналі Джошуа святкував перемогу з рахунком 11:15.
Нагадаємо, що саме у столиці Великої Британії Ентоні став олімпійським чемпіоном у важкій вазі.
Боксерський трикутник Джошуа – Усик – Ф'юрі
- У першому поєдинку Усик доволі легко перебоксував Джошуа, який наче не сподівався на такий активний бокс від українця. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Олександр.
- Джошуа ще на ринзі заговорив про реванш та активував опцію другого поєдинку.
- Раніше повідомлялось, що реванш Усик – Джошуа може відбутись навесні 2022 року.
- Ф'юрі не проти, щоб його наступним суперником став українець.
- Перемога у цьому поєдинку дозволить Усику стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі.
- Олександр Красюк, промоутер українця, заявляв, що бій проти Тайсона відбудеться лише після реваншу з Джошуа.