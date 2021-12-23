Джошуа делал все под дудку Усика, – российский боксер поделился ожиданиями относительно реванша
Источник:Боксерская правда
Российский боксер Дмитрий Бивол поделился своими мыслями относительно поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Также он рассказал, кто может победить в предстоящем противостоянии.
Бивол: Усик должен выиграть
Российский боксер отметил, что сначала не верил в победу украинского боксера. По его словам, у Джошуа было больше преимуществ.
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"Джошуа у меня был лидером, потому что он дома, физически сильнее и он тоже подвижен, в него достаточно скорости. Меня удивило у Усика то, как он настроился на этот бой. Очень понравилось настроение, с которым он вышел. Как только начался поединок, была заметна колоссальная разница в опыте боев между Джошуа и Усиком", – сказал чемпион мира.
Россиянин подчеркнул, что Александр задал свой ритм с самого начала поединка.
Александр навязал ему свое, а Энтони все делал под дудку Усика. Джошуа стоял, ходил-ходил, прицеливался – это то, что было нужно. Он пытался с ним боксировать. В общем, все карты были на стороне Усика,
– сказал Бивол.
Что касается будущего реванша, то российский боксер убежден, что сильнее будет украинец.
"В реванше я буду думать по-другому – что Усик должен выиграть, а не Джошуа, как я считал перед первым боем. Думаю, что все будет на стороне Усика", – подчеркнул боксер.
Усик-Джошуа: что известно о противостоянии
- Украинский боксер 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- После боя британец активировал опцию на реванш.
- Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022-го.
- Однако впоследствии боксер опроверг эту информацию и отметил, что сейчас они с Джошуа не близки к реваншу.
- Также Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун.
- Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.