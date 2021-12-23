Бівол: Усик повинен виграти
Російський боксер зазначив, що спершу не вірив у перемогу українського боксера. За його словами, в Джошуа було більше переваг.
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"Джошуа у мене був лідером, тому що він удома, фізично сильніший і він теж рухливий, у нього достатньо швидкості. Мене здивувало в Усика те, як він налаштувався на цей бій. Дуже сподобався настрій, з яким він вийшов. Щойно розпочався поєдинок, була помітна колосальна різниця у досвіді боїв між Джошуа та Усиком", – сказав чемпіон світу.
Росіянин наголосив, що Олександр задав свій ритм з самого початку поєдинку.
Олександр нав'язав йому своє, а Ентоні все робив під дудку Усика. Джошуа стояв, ходив-ходив, прицілювався – це те, що було потрібно. Він намагався з ним боксувати. Загалом, усі карти були на боці Усика, – Бівол.
Щодо майбутнього реваншу, то російський боксер переконаний, що сильнішим буде українець.
"У реванші я думатиму по-іншому – що Усик повинен виграти, а не Джошуа, як я вважав перед першим боєм. Думаю, що все буде на боці Усика", – наголосив боксер.
Усик – Джошуа: що відомо про протистояння
- Український боксер 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після бою британець активував опцію про реванш.
- Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
- Проте згодом боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.
- Також Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун.
- Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.