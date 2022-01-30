Джокович поздравил победителей Australian Open

На Australian Open определились победители престижного турнира. Триумфатор 2021 года Новак Джокович поздравил Эшли Барти и Рафаэля Надаля.

Поздравление от чемпиона

Сербский теннисист написал пост на своей странице в инстаграме, в котором обратился к победителям и финалистам Открытого чемпионата Австралии. Новак Джокович отметил количество титулов испанца на Грэнд Слэм.

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Победитель турнира в 2021 году отметил, что на австралийском корте было много чудесного тенниса, а финалы вошли в историю.

Сначала в тексте Новак поздравил Эшли Барти, которая одержала победу на глазах родных болельщиков. Также он похвалил Даниэль Коллинз, которая была соперницей первой ракетки мира.

Также теплые слова от Джоковича прочитали действующий чемпион Australian Open Рафаэль Надаль и финалист Даниил Медведев.

Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-й победой на Грэнд Слэм. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремленностью, которые мы привыкли от него видеть,

– написал Новак.

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