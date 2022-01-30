Вітання від чемпіона

Сербський тенісист написав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому звернувся до переможців та фіналістів Відкритого чемпіонату Австралії. Новак Джокович зауважив кількість титулів іспанця на Гренд Слем.

До теми Надаль переміг на Australian Open і виграв рекордний 21-й Гренд Слем

Переможець турніру у 2021 році зазначив, що на австралійському корті було багато чудового тенісу, а фінали увійшли в історію.

Спершу у тексті Новак привітав Ешлі Барті, яка здобула перемогу на очах рідних уболівальників. Також він похвалив Даніель Коллінс, яка була суперницею першої ракетки світу.

Також теплі слова від Джоковича прочитали чинний чемпіон Australian Open Рафаель Надаль та фіналіст Даніїл Медведєв.

Вітаю Рафаеля Надаля з 21-ю перемогою на Гренд Слем. Чудове досягнення. Завжди вражаючий бойовий дух ще раз приніс перемогу. Даніїл Медведєв повністю виклався, грав із пристрастю і цілеспрямованістю, які ми звикли від нього бачити,

– написав Новак.

Джокович забрав шанс поборотись за трофей