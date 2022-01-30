Надаль превзошел Федерера и Джоковича

Надаль и Медведев во второй раз встретились в финале на турнире Грэнд Слэм. В 2019 году испанец победил россиянина в финале US Open, который в прошлом году достался уже Медведеву.

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Тогда Даниил помешал Новаку Джоковичу собрать сезонный Грэнд Слэм (победы на всех четырех турнирах этой серии) и получить такой 21-й титул. Это был бы рекорд.

В финале Australian Open россиянин пытался помешать сделать то же самое и Надалю, для которого это мог быть 21-й Грэнд Слэм.

Рафаэль Надаль – Даниил Медведев 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)

Российский теннисист мощно вошел в матч. В первой партии он оформил два брейка и легко записал партию в свой актив – 6:2.

На старте второй партии Надаль сделал брейк и повел 4:1. Хотя россиянин отыгрался, еще один брейк позволил Рафи подавать на сет. Испанец даже заработал сет-пойнт, однако Медведев снова отыгрался.

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Победителя партии определяли на тай-брейке, где сильнее снова был Медведев.

Третья партия могла стать последней в матче. Теннисисты в напряженных геймах защищали свои подачи, но нервы Даниила не выдержали. В 9-м гейме Надаль сделал брейк и затем подал на сет.

Перед началом четвертого сета теннисисты уже провели на корте 3 часа, но Надалю некуда было отступать.

На старте партии теннисисты обменялись брейками, после чего Рафаэль выиграл сверхтяжелый 5-й гейм. Медведев отыграл шесть брейк-пойнтов, но все-таки капитулировал.

Россиянин мог спастись в восьмом гейме, однако Надаль отыграл два брейк-пойнта и довел партию до победы – 2:2 по сетам.

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В решающем сете сошлись молодость и опыт – 25-летний россиянин, против на 10 лет старшего испанца, который выиграл 20 Грэнд Слэмов.

Рафаэль сделал брейк и в шестом гейме, который длился более 13 минут, защитил свою подачу – 4:2. Медведев выиграл еще два гейма и Надаль вышел подавать на матч при счете 5:4.

И российский теннисист заработал брейк, отыгравшись со счета 30:0 – счет 5:5 в сете. Уже в следующем гейме Медведев вновь проиграл свою подачу.

Надаль во второй раз вышел подавать на матч и со второй попытки таки дожал россиянина.

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