Дверь всегда открыта, – Эриксен, у которого остановилось сердце, может вернуться в АПЛ

Кристиан Эриксен может снова сыграть в АПЛ. На возвращение полузащитника намекнул главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте.

Конте намекнул на возвращение

Наставник "шпор" не отрицал, что Кристиан Эриксен во второй раз в карьере может надеть футболку Тоттенхэма. Футболист сборной Дании уже имеет опыт выступлений в АПЛ.

Вот так Моя цель – сыграть на чемпионате мира, – Эриксен заявил о намерениях вернуться в футбол

Антонио Конте в последнее время не общался с игроком, но он рад возвращению Эриксена на футбольное поле.

Тренер лондонского клуба отметил отличные футбольные качества Кристиана и вспомнил ужасный момент с футболистом на Евро-2020. Он добавил, что дверь Тоттенхэма всегда открыта для Эриксена.

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это замечательный человек. То, что произошло летом – это не очень хорошо. Тогда я испугался. Замечательно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта,

– сказал Конте.

Напомним, что Эриксен расторг контракт с Интером, который ранее возглавлял Конте. Игрок не может выступать с кардиостимулятором в Серии А. По правилам это делать запрещено. Поэтому полузащитнику придется искать новые варианты продолжения карьеры.

Ужасный эпизод на Евро-2020

Эриксен уже выступал за Тоттенхэм. "Шпорам" футболист отдал семь лет – с августа 2013-го по январь 2020-го.