Стороны разорвали соглашение, которое было рассчитано до лета 2024 года.

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"Клуб и вся семья Интера желают игроку успехов в будущем. Сегодня наши с Кристианом пути расходятся, но между нами сохранится неразрывная связь", – говорится в сообщении "Нерадзурри".

Теперь Эриксен может играть только с дефибриллятором. Итальянское законодательство запрещает играть в стране футболистам с кардиостимуляторами, потому Эриксен не мог продолжать карьеру в Интере.

При этом Эриксен намерен продолжать карьеру. Скорее всего, его следующим клубом станет Аякс или Оденсе, с которым он тренировался последних несколько недель.

Что известно об остановке сердца Эриксена