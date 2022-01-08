Конте намекнул на возвращение
Наставник "шпор" не отрицал, что Кристиан Эриксен во второй раз в карьере может надеть футболку Тоттенхэма. Футболист сборной Дании уже имеет опыт выступлений в АПЛ.
Вот так Моя цель – сыграть на чемпионате мира, – Эриксен заявил о намерениях вернуться в футбол
Антонио Конте в последнее время не общался с игроком, но он рад возвращению Эриксена на футбольное поле.
Тренер лондонского клуба отметил отличные футбольные качества Кристиана и вспомнил ужасный момент с футболистом на Евро-2020. Он добавил, что дверь Тоттенхэма всегда открыта для Эриксена.
Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это замечательный человек. То, что произошло летом – это не очень хорошо. Тогда я испугался. Замечательно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта,
– сказал Конте.
Напомним, что Эриксен расторг контракт с Интером, который ранее возглавлял Конте. Игрок не может выступать с кардиостимулятором в Серии А. По правилам это делать запрещено. Поэтому полузащитнику придется искать новые варианты продолжения карьеры.
Ужасный эпизод на Евро-2020
- Эриксен потерял сознание в матче Евро-2020 Дания – Финляндия, у футболиста остановилось сердце. Медикам удалось спасти жизнь. Уже из больничной палаты полузащитник впервые обратился к фанатам.
- Матч был прерван. По словам игроков сборной Дании, по просьбе самого Кристиана они продолжили поединок, который завершился победой финнов 0:1.
- Игроку установили кардиостимулятор. Кристиан не планирует завершать карьеру. Игрок рассматривает вариант возвращения в нидерландский Аякс.