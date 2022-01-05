Эриксен: Я хочу играть
Игрок заявил, что его главной целью является выступление на чемпионате мира-2022. Он подчеркнул, что физически готов к выступлениям на таком уровне.
Достойно внимания Эриксен приступил к тренировкам впервые после остановки сердца на Евро-2020
Футболист убежден, что его проблемы со здоровьем не являются препятствием на пути к мундиалю, который состоится в Катаре.
Моя цель – сыграть на чемпионате мира в Катаре. Я хочу играть. Таков был ход моих мыслей все это время. Это моя цель, моя мечта. Выберут ли меня – это другой вопрос. Но моя мечта – вернуться. Я уверен, что могу, потому что не чувствую себя как-то иначе. Физически я уже в топформе,
– заявил полузащитник.
Игрок датской сборной отметил, что сейчас у него есть время доказать, что он находится на том же уровне. Также он добавил, что оценивать его – это задача тренера команды.
Что известно о футболисте
- Во время первого матча групповой стадии Евро-2020 между Данией и Финляндией Эриксен потерял сознание на поле. Оказалось, что у футболиста произошел сердечный приступ.
- К счастью, полузащитника удалось спасти. Но позже игроку вживили под кожу искусственный дефибриллятор (ИКД) для стимуляции сердечной активности.
- Из-за особенностей футбольного законодательства Италии, которые связаны с допуском к соревнованиям спортсменов с ИКД, клуб датского игрока Интер, за который он играл с 2020 года, был вынужден расторгнуть контракт с футболистом.