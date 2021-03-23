Дурак 125%, а еще и пид***c, – супруга президента Руха обозвала главу судейского корпуса
Жена президента Руха Григория Козловского и украинская певица Юлия Думанская поделилась мнением о главе судейского корпуса Украины Лучано Луче.
Источник:24 канал
Соответствующий комментарий в ругательной форме она оставила под постом группы brutfootball в инстаграме.
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"Дурак 125%, а еще и пид***c! А еще спросите, за просмотр какого порно он был задержан в Турции и задерживали ли? А еще было бы хорошо сделать запрос в турецкую полицию относительно этого инцидента. И тогда все поймут, что он еще и извращенец. Вот такая история, малыши", – написала Думанская.
Недавний конфликт с Лучано Лучи
- 6 марта состоялся матч Олимпик – Шахтер в рамках 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0: 1.
- Но матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика. Главный арбитр встречи Юрий Иванов принял сомнительное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.
- Президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера и нецензурно высказался о работе арбитра и Луче.
- В итоге Олимпику запретили проводить домашние матчи на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и оштрафовали на 500 тысяч гривен.
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