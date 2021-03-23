Жена президента Руха Григория Козловского и украинская певица Юлия Думанская поделилась мнением о главе судейского корпуса Украины Лучано Луче.

Соответствующий комментарий в ругательной форме она оставила под постом группы brutfootball в инстаграме.

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"Дурак 125%, а еще и пид***c! А еще спросите, за просмотр какого порно он был задержан в Турции и задерживали ли? А еще было бы хорошо сделать запрос в турецкую полицию относительно этого инцидента. И тогда все поймут, что он еще и извращенец. Вот такая история, малыши", – написала Думанская.

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