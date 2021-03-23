Дурень 125%, а ще й під***c, – дружина президента Руху обізвала главу суддівського корпусу
Дружина президента Руху Григорія Козловського та українська співачка Юлія Думанська поділилася думкою про главу суддівського корпусу України Лучано Лучі.
Джерело:24 канал
Відповідний коментар у лайливій формі вона залишила під постом групи brutfootball в інстаграмі.
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"Дурень 125%, а ще й під***c! А ще запитайте, за перегляд якого порно він був затриманий в Туреччині і чи затримували? А ще було б добре зробити запит в турецьку поліцію щодо цього інциденту. І тоді всі зрозуміють, що він ще й збоченець. Ось така історія, малята", – написала Думанська.
Нещодавній конфлікт з Лучано Лучі
- 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.
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