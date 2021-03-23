Дружина президента Руху Григорія Козловського та українська співачка Юлія Думанська поділилася думкою про главу суддівського корпусу України Лучано Лучі.

Відповідний коментар у лайливій формі вона залишила під постом групи brutfootball в інстаграмі.

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"Дурень 125%, а ще й під***c! А ще запитайте, за перегляд якого порно він був затриманий в Туреччині і чи затримували? А ще було б добре зробити запит в турецьку поліцію щодо цього інциденту. І тоді всі зрозуміють, що він ще й збоченець. Ось така історія, малята", – написала Думанська.

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