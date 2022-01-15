Доверие тренера: Миколенко дебютировал в АПЛ со стартового состава
15 января 2022 , 17:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский новичок Эвертона Виталий Миколенко вышел в основу на матч АПЛ против аутсайдера Норвича. Для игрока это дебют в чемпионате Великобритании.
Украинец во второй раз вышел с первых минут за Эвертон. Причем для Миколенко это первый поединок в АПЛ в его карьере.
К слову Миколенко – трудяга, я вижу в нем потенциал, – тренер Эвертона поделился впечатлениями об игроке
Миколенко дебютировал в АПЛ / Скриншот
Ранее Миколенко сыграл первый матч за Эвертон – в Кубке Англии против Халла (3:2), проведя на поле 120 минут.
Что известно о трансфере Николенко
- Английский Эвертон в первый день 2022 года объявил о трансфере Виталия Миколенко из киевского Динамо.
- Украинец заключил контракт с "ирисками" до 2026 года. Миколенко стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. За "ирисок" защитник будет играть под 19-м номером.
- Англичане заплатили за трансфер 23,50 миллионов евро. Дебют АПЛ Миколенко в АПЛ может состояться 11 января, когда Эвертон примет Лестер.