Миколенко стал первым новичком Эвертона во время зимнего трансферного окна. А после того, как команду покинул Люка Динь, стал единственным левым защитником в команде.

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Едва ли не главным вопросом после перехода стало то, сможет ли Миколенко адаптироваться к Англии. В первую очередь – из-за английского языка. Ведь за пределами Украины футболист до этого не выступал.

Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я действительно был поражен, потому что мы думали, что он не знает английского. Оказалось, что он более или менее понимает многие вещи. Миколенко очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон рассказывают, чем они хотят заниматься и тому подобное,

– рассказал Рафаэль Бенитес.

Миколенко уже успел сыграть первый матч за Эвертон – кубковую встречу против Халла. Защитник отыграл все 120 минут в матче. Хотя у него и были проблемы, ведь этот матч он сыграл через неделю после трансфера. А до этого почти три недели не тренировался.

"Миколенко – трудяга, добрый парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, перешедшему из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для Эвертона через 4 – 5 лет", – заявил Бенитес.