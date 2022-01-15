Українець вдруге поспіль вийшов з перших хвилин за Евертон. При чому для Миколенка це – перший поєдинок у АПЛ у його кар'єрі.
До слова Миколенко – трудяга, я бачу в ньому потенціал, – тренер Евертона поділився враженнями про гравця
Миколенко дебютував в АПЛ / Скриншот
Раніше Миколенко зіграв перший матч за Евертон – у Кубку Англії проти Халла (3:2), провівши на полі 120 хвилин.
Що відомо про трансфер Миколенка
- Англійський Евертон у перший день 2022 року оголосив про трансфер Віталія Миколенка з київського Динамо.
- Українець уклав контракт з "ірисками" до 2026 року. Миколенко став тільки 8-м українцем в історії АПЛ. За "ірисок" захисник гратиме під 19-м номером.
- Англійці заплатили за трансфер 23,50 мільйона євро. Дебют АПЛ Миколенка в АПЛ може відбутися 11-го січня, коли Евертон прийме Лестер.