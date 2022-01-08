Неудачное начало

Хотя удачным дебют этого матча для Миколенко назвать трудно. Он был в эпицентре событий, когда хозяева поля заработали штрафную. А после его подачи не дотянулся до мяча и Халл вышел вперед в счете. Это была всего 45 секунда игры.

Но потом Эвертон дважды забил и вышел вперед в счете. А Миколенко в первом тайме фактически выбил мяч, летевший в пустые ворота.

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Правда уже в компенсированное к первому тайму время получил желтую карточку, которая почти до конца игры была единственной на две команды.

Однако удержать положительный счет команде украинца в основное время не удалось. Вышедший на замену Лонгмен феноменальным ударом счет на табло сравнял. Так что командам пришлось играть дополнительное время.

Здесь уже свое слово взял "джокер" Эвертона Таунсенд. Ему тоже удался непревзойденный удар с дальней дистанции.

Оценка Миколенко

За свою игру Миколенко получил оценку 7,4 от портала SofaScore. Это самая высокая оценка среди всех игроков, вышедших в старте Эвертона. Такую же оценку получил Таунсенд, которого назвали лучшим игроком в составе "ирисок".

Выше оценка среди игроков стартового состава только у защитника Ди'Шона Бернарда (7,5). А лучший игрок – Лонгман с отметкой 7,7.