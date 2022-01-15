Украинец во второй раз вышел с первых минут за Эвертон. Причем для Миколенко это первый поединок в АПЛ в его карьере.

К слову Миколенко – трудяга, я вижу в нем потенциал, – тренер Эвертона поделился впечатлениями об игроке

Миколенко дебютировал в АПЛ / Скриншот

Ранее Миколенко сыграл первый матч за Эвертон – в Кубке Англии против Халла (3:2), проведя на поле 120 минут.

Что известно о трансфере Николенко