Шевченко – самый дорогой украинец в истории АПЛ
Переход Миколенко в Эвертон – один из самых дорогих трансферов украинцев в АПЛ. "Ириски" заплатили Динамо 23,50 миллиона евро.
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Более дорогим приобретением украинского футболиста был только переход Андрея Шевченко из Милана в Челси в 2006 году. Тогда лондонцы заплатили за Шевченко 43,88 миллиона евро.
Сейчас в АПЛ выступают трое украинцев. Кроме Миколенко, это Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Александр Зинченко (Манчестер Сити).
Список украинских футболистов за всю историю АПЛ
- Андрей Шевченко (Челси) – 43,88 миллиона евро
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 23,50 миллиона евро
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 миллионов евро
- Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 18 миллионов евро
- Андрей Воронин (Ливерпуль) – свободный агент
- Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 2 миллиона евро
- Олег Лужный (Арсенал) – 2,75 миллиона евро
- Александр Евтушок (Ковентри) – 1,20 миллиона евро.