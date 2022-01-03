Шевченко – самый дорогой украинец в истории АПЛ

Переход Миколенко в Эвертон – один из самых дорогих трансферов украинцев в АПЛ. "Ириски" заплатили Динамо 23,50 миллиона евро.

Это интересно Миколенко обратился к фанатам Эвертона после поражения Брайтона

Более дорогим приобретением украинского футболиста был только переход Андрея Шевченко из Милана в Челси в 2006 году. Тогда лондонцы заплатили за Шевченко 43,88 миллиона евро.

Сейчас в АПЛ выступают трое украинцев. Кроме Миколенко, это Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Интересно. Сразу пятеро украинцев в истории АПЛ были игроками киевского Динамо. Кроме Шевченко, Ярмоленко, и Миколенко – это Олег Лужный и Сергей Ребров.

Список украинских футболистов за всю историю АПЛ

Андрей Шевченко (Челси) – 43,88 миллиона евро

Виталий Миколенко (Эвертон) – 23,50 миллиона евро

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 20 миллионов евро

Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 18 миллионов евро

Андрей Воронин (Ливерпуль) – свободный агент

Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 2 миллиона евро

Олег Лужный (Арсенал) – 2,75 миллиона евро

Александр Евтушок (Ковентри) – 1,20 миллиона евро.

К сведению​. Английский Эвертон 1-го января объявил о трансфере Виталия Миколенко из Динамо. Украинец подписал контракт до 2026 года и выбрал себе 19-й номер