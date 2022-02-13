Допинг не проблема: россиянка Валиева выступит в короткой программе на Олимпиаде
13 февраля 2022 , 10:51Читати новину українською
Источник:ТАСС
Фигуристка Олимпийского комитета России Камила Валиева выйдет на лед, чтобы выступить в короткой программе на Олимпиаде-2022. Спортсменка была допущена к соревнованиям даже после допинг-скандала.
Допустили к соревнованиям
15-летняя фигуристка представит ОКР в короткой программе. После жеребьевки Камила Валиева выйдет на лед под 26-м стартовым номером.
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Спортсменка попытается квалифицироваться в топ-24 лучших, чтобы отобраться в произвольную программу, которая состоится 17 февраля. Также вместе с Валиевой участие в короткой программе примут еще две россиянки. Александра Трусова и Анна Щербакова.К сведению. Фигуристки сразятся в короткой программе на Олимпийских играх 15 февраля в 12:00.
Все о допинг-скандале с Валиевой
- 7 февраля Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой-2022 в составе ОКР в командном первенстве. После этого церемония награждения была несколько раз перенесена и вызвала большой резонанс. Впоследствии стало известно, что перенос торжественного события состоялось из-за положительного допинг-теста у россиянки Валиевой. ОКР могут лишит золотых медалей.
- В ее крови обнаружили запрещенный кардиологический препарат триметазидин. Издание "Чемпионат" сообщило, что найденный в организме спортсменки препарат не повлиял на результат фигуристки.
- Интересно, что именно ее выступление принесло стране наибольшее количество баллов.
- Международный союз конькобежцев отреагировал на всю ситуацию.
- Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет РУСАДА, отменивший отстранение молодой фигуристки. Это дало право продолжать тренироваться на Олимпиаде.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подал апелляцию на допуск Камилы к соревнованиям. Агентство проверит все окружение фигуристки – тренеров, врачей и других взрослых, которые находятся рядом с Валиевой.
- МОК также просил отстранить спортсменку от стартов.