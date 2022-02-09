Лучшую фигуристку ОКР подозревают в употреблении допинга

Причиной оттягивания награждения фигуристов явился положительный допинг тест одного атлета из России. Имя подозреваемого сразу не назвали.

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В Международном олимпийском комитете сообщили, что идет расследование по этой ситуации.

Возникшая проблема касается пробы, сданной перед началом Олимпийских игр. К тому же, в среду, 9 февраля, четверо из шести российских фигуристов не вышли на тренировку. Однако, связано ли это с допинг-скандалом – неизвестно.

Издание Inside the Games сообщило о том, что в положительный допинг-тест был обнаружен у 15-летней Камилы Валиевой. Но какой запрещенный препарат обнаружили у россиянки – не сообщили.

Интересно, что именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов. За свою программу она получила 90,18 балла, что явилось олимпийским рекордом.

По правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая до момента нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является "защищенным лицом", поэтому она не может быть официально идентифицирована, если причастна к нарушению антидопинговых правил.

Допинг-тест Валиева показал наличие запретной субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не влияет на улучшение спортивных показателей,

– отмечается в российском издании "Чемионат".

Также российские СМИ сообщают, что запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

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Отмечается, что над делом работает несколько юридических групп. Решение будет принято только в четверг, 10 февраля.

Серебряными призерами командного зачета стала сборная США, а команда Японии завоевала "бронзу". Если россиян все же накажут, то на пьедестале окажется сборная Канады, которая сейчас четвертая.

К слову. Сборная Украины в командном турнире заняла 10 место. Лучшей из украинок стала 16-летняя Анастасия Шаботова. Ей удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62,49 балла. Таким образом она заняла 7-е место и получила 4 очка для команды.