Допустили к соревнованиям

15-летняя фигуристка представит ОКР в короткой программе. После жеребьевки Камила Валиева выйдет на лед под 26-м стартовым номером.

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Спортсменка попытается квалифицироваться в топ-24 лучших, чтобы отобраться в произвольную программу, которая состоится 17 февраля. Также вместе с Валиевой участие в короткой программе примут еще две россиянки. Александра Трусова и Анна Щербакова.

К сведению. Фигуристки сразятся в короткой программе на Олимпийских играх 15 февраля в 12:00.

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