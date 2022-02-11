МОК решил подать жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде-2022. Сделали это для того, чтобы решить это дело до 15 февраля. Именно в этот день запланировано выступление фигуристок в одиночных соревнованиях на зимней Олимпиаде.

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Хронология событий

Международное агентство по тестированию (ITA) выложило хронологию событий с допинг-пробой Камилы Валиевой. Хотя ей всего 15 лет, и по Всемирному антидопинговому кодексу является "защищенным лицом" (ее имя не подлежит обязательному публичному разглашению). Но из-за немалого резонанса ITA решили раскрыть детали.

Допинг-пробу у Валиевой взяли еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Поскольку это российские соревнования, пробу брало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но исследование проводила лаборатория в Стокгольме.

8 февраля 2022 года лаборатория обнаружила в пробе Валиевой запрещенный препарат – триметазидин.

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Сразу после этого Валиеву отстранили от всех соревнований. Такое решение приняла РУСАДА. Оно автоматически запрещало спортсменке участвовать во всех видах спорта во время временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине-2022.

При этом, поскольку образец был собран РУСАДА накануне зимней Олимпиады, это дело не находится в юрисдикции МОК.

Однако Валиева уже 9 февраля обжаловала решение на отстранение перед Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. В тот же день состоялось слушание. И Дисциплинарный комитет решил отменить временное отстранение спортсменки. Именно благодаря этому она смогла и дальше тренироваться на Олимпиаде и выступить на турнире.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию и не ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующих соревнований, в которых должен принять участие спортсмен (15 февраля 2022 года).

После делегирования антидопинговой программы МОК по Олимпийским играм в ITA, ITA будет руководить апелляцией к CAS от имени МОК.

Решение о результатах команды Олимпийского комитета России в командных соревнованиях по фигурному катанию может быть принято только после принятия окончательного решения по сути дела. Процедура, которая начата сейчас, касается только временного отстранения Валиевой.