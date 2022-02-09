Допинг в России

О том, что в сборной по фигурному катанию Олимпийского комитета России был обнаружен допинг, стало известно утром 9 февраля. Первым с ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Inside The Games. По их данным, именно поэтому перенесли церемонию награждения, которая сначала должна была состояться 7 февраля, впоследствии 8 февраля, а после этого перенесли на неопределенный срок.

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После этого информация о рассмотрении дела была подтверждена и в МОК. Правда, там добавили, что это дело требует юридической консультации. Причин такого решения не назвали. Как и не назвали имя спортсмена, подозреваемого в употреблении допинга.

Сборная ОКР по фигурному катанию завоевала золотую награду в командном первенстве. Команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева и пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицына – Никита Кацалапов.

Уже позже оказалось, что положительная допинг-проба у Камилы Валиевой. Но тут возникла проблема, ведь спортсменке всего 15 лет. По правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является "защищенным лицом", поэтому она не может быть официально идентифицирована, если причастна к нарушению антидопинговых правил. Именно из-за ее возраста, возможно, МОК пришлось прибегнуть к помощи юристов в этом деле.

Также оказалось, что в пробе Валиевой был обнаружен препарат для лечения кардиологических проблем. Однако он под запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Пока решение по Валиевой не принято. Его будет принимать международный союз конькобежцев и WADA

Какие варианты развития событий

Несмотря на то, что допинг-проба Валиевой, скорее всего, относится к внесоревновательному периоду, ее ожидает отстранение. Российские СМИ пишут, что она не выступит на соревнованиях одиночниц. Скорее всего, ее заменит другая спортсменка из России Елизавета Туткамишева. Хотя и ее могут не успеть заявить на Олимпиаду-2022.

Также ОКР ожидает лишение золотой медали в командных соревнованиях. Валиева принесла больше всего очков, и их потеря лишит ОКР призового места.

Эта история может стать причиной продления санкций против России.