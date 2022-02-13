Допустили до змагань

15-річна фігуристка представить ОКР у короткій програмі. Після жеребкування Каміла Валієва вийде на лід 26-м стартовим номером.

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Спортсменка спробує кваліфікуватись у топ-24 найкращих, щоб відібратись у довільну програму, яка відбудеться 17 лютого. Також разом із Валієвою участь у короткій програмі візьмуть ще дві росіянки. Олександра Трусова та Анна Щербакова.

До уваги. Фігуристки позмагаються у короткій програмі на Олімпійських іграх 15 лютого о 12:00.

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