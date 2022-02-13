Допустили до змагань
15-річна фігуристка представить ОКР у короткій програмі. Після жеребкування Каміла Валієва вийде на лід 26-м стартовим номером.
Цікаво дізнатись Росію можуть позбавити золота Олімпіади-2022 у фігурному катані: хто тоді отримає нагороди
Спортсменка спробує кваліфікуватись у топ-24 найкращих, щоб відібратись у довільну програму, яка відбудеться 17 лютого. Також разом із Валієвою участь у короткій програмі візьмуть ще дві росіянки. Олександра Трусова та Анна Щербакова.
Все про допінг-скандал із Валієвою
- 7 лютого Каміла Валієва стала олімпійською чемпіонкою-2022 у складі ОКР в командній першості. Після чого церемонія нагородження була декілька разів перенесена та викликала чималий резонанс. Згодом стало відомо, що відкладення урочистої події відбулось через позитивний допінг-тест у росіянки Валієвої. ОКР можуть позбути золотих медалей.
- У її крові знайшли заборонений кардіологічний препарат триметазидин. Видання "Чемпіонат" повідомив, що знайдений в організмі спортсменки препарат не вплинув на результат фігуристки.
- Цікаво, що саме її виступ приніс країні найбільшу кількість балів.
- Міжнародний союз ковзанярів відреагував на усю ситуацію.
- Валієва подала апеляцію до Дисциплінарного комітету РУСАДА, який скасував відсторонення молодої фігуристки. Це дало їй право продовжувати тренуватись на Олімпіаді.
- Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подав апеляцію на допуск Каміли до змагань. Агенство перевірить усе оточення фігуристки – тренерів, лікарів та інших дорослих, які перебувають поруч із Валієвою.
- МОК також просив відсторонити спортсменку від стартів.