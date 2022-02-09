Опровержение от российского издания

По информации издания, лишение сборной ОКР олимпийского "золота" и дисквалификация 15-летней фигуристки не подтверждено. Сейчас эта ситуация в подвешенном состоянии.

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Напомним, что Камилу Валиеву подозревают в употреблении допинга. Якобы в организме фигуристки был найден запрещенный кардиологический препарат триметазидин.

Пока неизвестно, удастся ли молодой спортсменке доказать свою невиновность и избежать дисквалификации. Сейчас над этим скандалом вокруг ОКР работают юристы Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета (МОК).

Вниманию. Официальное заявление МОК сообщит в четверг, 10 февраля.

Если вину россиянки докажут, то в ОКР заберут золотые медали в командном первенстве. Напомним, что второе место на пьедестале заняли фигуристы из США. Тройку лидеров замкнули японцы.

Издание извинилось перед спортсменкой и читателями за опубликованную, но непроверенную информацию.

С чего все началось и защита от СМИ России

Все началось с того, как церемония награждения призеров Олимпиады-2022 в командном первенстве была перенесена несколько раз. Причина – положительный допинг-тест в команде ОКР. Позже стало известно имя спортсменки, которую поймали на употреблении запрещенных препаратов.

Издание Inside the Games сообщило о том, что допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой.

Издание "Чемпионат" сообщило, что найденный в организме Камилы препарат никак не улучшил выступление фигуристки.

Интересно! Именно выступление Валиевой заработало больше всего очков в составе команды ОКР. За свою программу она получила 90,18 балла, что стало олимпийским рекордом.