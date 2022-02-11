В WADA остались недовольны тем, что Валиеву допустили к соревнованиям после того, как узнали о ее положительной допинг-пробе. Следовательно, там решили обжаловать решение на ее допуск к участию в соревнованиях на Олимпиаде. Апелляцию подали в CAS.

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Допинг у Валиевой

Российское антидопинговое агентство узнало о положительной пробе у Камилы Валиевой еще 7 января. В ее пробе был обнаружен триметазидин. После этого последовала дисквалификация Валиевой, в том числе на Олимипаде-2022. При этом наложило ее РУСАДА, ведь допинг-проба взята во внесоревновательный период на чемпионат России. Следовательно, это решение было вне юрисдикции Международного олимпийского комитета.

Но после этого Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет РУСАДА, который решил отменить отстранение спортсменки. Именно это дало ей право и дальше тренироваться на Олимпиаде.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивный арбитражный суд (CAS). Первоначально своим правом воспользовался МОК. Теперь апелляцию подали и представители WADA.

МОК хочет, чтобы это дело было рассмотрено до 15 февраля, когда запланированы выступления фигуристок в личных соревнованиях. На них планирует выступить и Валиева.