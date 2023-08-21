Днепровский клуб после серии неудачных результатов прекратил сотрудничество с Александром Кучером. Последней каплей стало поражение от киевской Оболони со счетом 1:2.

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Ведутся переговоры с иностранцем

Следующий матч команда сыграет уже 23 августа в плей-офф раунде отбора Лиги конференций против словацкого Спартака. Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, кто будет возглавлять команду в этой еврокубковой игре и сообщил, какие изменения произойдут в ближайшее время на тренерском посту вице-чемпиона УПЛ.

Скорее всего, Валерий Городов. Думаю, будет он. У него лицензия. Это для того, чтобы не приглашать на несколько дней в команду какого-нибудь специалиста со стороны. Пока у нас такое мнение. Это сегодня утром. К вечеру ситуация может оказаться другой. Можем что-нибудь другое придумать. Мы ждем молодого иностранца. Не буду говорить с какой он страны. Подождем,

– заявил Фридман.

Ранее в СМИ появилась информация, что Днепр-1 может возглавить 39-летний испанец Гонсало Гарсия-Гарсия. Последним клубом специалиста была хорватская Истра-1961. С ней он занял пятое место в прошедшем чемпионате. Также работал в нидерландском Твенте.

Днепр-1 в сезоне-2023/2024