Днепр-1 – Славия 1:1 (по двум матчам 1:4)

Голы: Рубчинский, 45+1 – Юречка, 52

В первой встрече Славия сделала все, чтобы в ответном матче очень комфортно себя чувствовать на футбольном поле. Чехи разгромили днепрян в первом их очном противостоянии 3:0. Ту игру команды Александра Кучера следует забыть как ужасный сон, ведь его подопечные выглядели очень плачевно, пишет 24 Канал.

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Славия начала матч по контролю мяча. Первый острый момент у ворот гостей мог быть на 9-й минуте, когда днепряне совершили право на штрафную, но Сарапий пробил неудачно – в стенку из футболистов Славии.

До этого могло быть два опасных момента у чешских ворот. Но ни передача Гуцуляка, ни Горбунова не нашла своего адресата.

В середине первого тайма опасно было у ворот днепрян. Кинарейкин сыграл на самом высоком уровне, когда вовремя вышел из ворот, сократил угол удара для Юречки.

Почти сразу Горбунов подарил мяч сопернику и тот с ориентировочно 15 метров пробил выше ворот Днепра-1.

Украинский клуб ответил дальним ударом от Пихаленка, который парировал Коларж. Наконец, голкипер Славии был вынужден "отложить свою чашечку кофе в сторону" и вступить в игру.

Ближе к занавесу первого тайма снова героем эпизода стал молодой вратарь Днепра-1 Кинарейкин. Голкипер в прыжке вытащил мяч из-под перекладины после удара Ван Бюрена.

В первые 45 минут Славия больше контролировала игру и засушивала ее. Чехи могли позволить себе это делать, если смотреть на счет первого очного матча.

Обмен голами

В конце первого тайма команды обменялись острыми моментами. Судья компенсировал одну минуту, ставшую голевой для Днепра-1. Рубчинский невероятный дальним ударом из-за пределов штрафной размочил нули на табло 1:0.

Видео гола Рубчинского

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После перерыва первый момент создали хозяева. И снова Пихаленок не реализовал свой момент после передачи Горбунова.

После чего мяч побывал в сетке ворот Кинарейкина. Сначала главный арбитр отменил взятие ворот Юречки, но после пересмотра ВАР изменил свое решение – 1:1.

Видео гола Славии

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Еще несколько опасностей было у ворот обеих команд, но забить ни одной из них так и не удалось.

Днепр-1 так и не смог обыграть Славию после провальной первой игры против чехов – 1:1, а по итогам двух поединков – 1:4. Теперь подопечных Кучера ждет Лига конференций, а Славия сыграет против другого украинского клуба – луганской Зари. А могло быть украинское футбольное противостояние, но не сложилось.