Расплата за неудачный старт

В Ужгороде завершился матч 4 тура УПЛ между Днепром-1 и Оболонью. Киевляне смогли одержать сенсационную победу со счетом 2:1.

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Для днепрян старт сезона оказался катастрофическим – всего одна победа в семи матчах чемпионата и еврокубков. Это в итоге сказалось на судьбе главного тренера.

Александр Кучер объявил об уходе из Днепра-1 вместе со своим тренерским штабом. Об этом коуч объявил на пресс-конференции после игры с Оболонью.

Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо,

– заявил Кучер.

Уже в четверг днепряне должны играть против Спартака из Трнавы в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Пока неизвестно, кто поведет спортклуб в этот турнир.

История Кучера в Днепре-1

Эксигрейщик сборной Украины возглавил Днепр-1 летом 2022-го после того, как вывел харьковский Металлист в УПЛ. Под его руководством днепряне наиграли 47 матчей, из которых 25 выиграли, 13 проиграли и в 9 сыграли вничью.

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В прошлом сезоне Кучер привел Днепр-1 в серебро в УПЛ, а также вывел команду в плей-офф Лиги конференций. Правда, в этом сезоне результаты существенно ухудшились: