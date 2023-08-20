Полный сенсаций тур
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к завершению 4 тур. В первые два дня команды не радовали зрителей яркой игрой, но в воскресенье прорвало, пишет 24 канал.
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В восьми встречах уикенда было забито 23 голов. Это в среднем 2,88 мяча за матч, что является хорошим показателем. Все результаты четвертого тура выглядят следующим образом:
- ЛНЗ – Полесье 1:2
- Заря – Александрия 0:0
- Верес – Ворскла 1:2
- Металлист 1925 – Минай 1:0
- Рух – Колос 1:1
- Днепр-1 – Оболонь 1:2
- Черноморец – Динамо 3:2
- Кривбасс – Шахтер 3:3
Основные моменты 4 тура
Уик-энд подарил фанатам множество сенсаций. Ни одна из команд топ-4 в прошлом сезоне не смогла одержать победу. Наиболее неожиданным результатом следует определить поражение Днепра-1 от Оболони, которое стоила Александру Кучеру тренерского поста.
Так же проиграло на выезд и Динамо. Команда Мирчи Луческу нарвалась на грамотную и солидную игру Черноморца, который смог вырвать победу в компенсированное время. Это вывело подопечных Григорчука на второе место в турнирной таблице.
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Наиболее ярким оказался матч с участием Шахтера. "Горняки" расписали результативную ничью с Кривбассом, забив на двоих шесть голов. Кроме этого, судья трижды показывал красную карточку.
Насыщенной была игра между неожиданными лидерами УПЛ Рухом и Колосом. Команды показали качественную игру и расписали мировую – 1:1.
Важные изменения произошли и внизу таблицы. Первые очки набрали Ворскла и Металлист 1925, которые обыграли Верес и Минай соответственно. Именно две последние команды и опустились в зону вылета по итогам тура.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|2
|Черноморец
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|3
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|8
|4
|Шахтер
|4
|2
|2
|0
|8-6
|8
|5
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|7
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|6
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|9
|Оболонь
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|11
|Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|12
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|13
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|14
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
|16
|Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|1
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Юрий Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3
Расписание 5 тура чемпионата Украины
- 26 августа (суббота), 15:00. ЛНЗ – Металлист 1925
- 26 августа (суббота), 17:00. Александрия – Полесье
- 27 августа (воскресенье), 13:00. Минай – Заря
- 27 августа (воскресенье), 15:00. Колос – Шахтер
- 27 августа (воскресенье), 17:00. Ворскла – Черноморец
- 27 августа (воскресенье), 19:00. Рух – Днепр-1
- 28 августа (понедельник), 17:00. Оболонь – Кривбасс
- Перенесен. Динамо – Верес