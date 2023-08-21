Дніпровський клуб після серії невдалих результатів припинив співпрацю з Олександром Кучером. Останньою краплею стала поразка від київської Оболоні з рахунком 1:2.

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Ведуться перемовини з іноземцем

Наступний матч команда зіграє вже 23 серпня у плей-офф раунді відбору Ліги конференцій проти словацького Спартака. Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів, хто очолюватиме команду у цій єврокубковій грі та повідомив, які зміни відбудуться найближчим часом на тренерській посаді віцечемпіона УПЛ.

Швидше за все, Валерій Городов. Думаю, буде він. Він має ліцензію. Це для того, щоб не запрошувати на кілька днів до команди якогось фахівця збоку. Поки що у нас така думка. Це на ранок сьогодні. До вечора ситуація може бути іншою. Можемо щось інше вигадати. Ми чекаємо на молодого іноземця. Не говоритиму з якої він країни. Почекаймо,

– заявив Фрідман.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Дніпро-1 може очолити 39-річний іспанець Гонсало Гарсія-Гарсія. Останнім клубом спеціаліста була хорватська Істра-1961. З нею він посів п'яте місце у минулому чемпіонаті. Також працював у нідерландському Твенте.

Дніпро-1 в сезоні-2023/2024