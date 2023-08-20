Днепр-1 – Оболонь 1:2

Голы: Пихаленок, 16 (пен) – Тарануха, 46, Краснопир, 83.

В воскресенье, 20 августа, в УПЛ завершается 4-й тур сезона 2023-2024. В первом матче дня вицечемпион Украины Днепр-1 принимал новичка Оболонь, пишет 24 канал.

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Обе команды стартовали не лучшим образом. Днепряне едва вырвали победу у Полесья, но потеряли очки с Минаем. В свою очередь киевляне взяли всего один балл в трех матчах.

Для команды Кучера эта встреча наложилась на еврокубковый путь. На этой неделе Днепр-1 вылетел от Славии в Лиге Европы, а уже на следующей будет играть против словацкого Спартака в Лиге конференций.

Игра складывалась явно не по плану вицечемпиона, но хозяева смогли выйти вперед в середине первого тайма. Помог ему в этом крайне спорный пенальти, когда судья трактовал столкновение Нагиева и Рубчинского как первый фол.

Как бы там ни было, а Пихаленок с отметки счет открыл. Оболонь активизировалась после перерыва и смогла забить дважды. Решающим фактором можно назвать выход на смену Игорю Краснопиру.

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На первой же минуте второго тайма он вывел Тарануху на ударную позицию и тот прошил Кинарейкина выстрелом в ближнюю девятку. А на 83 минуте Игр уже сам вывел Оболонь вперед, реализовав выход один на один после хитрого паса от Груши.

Днепр-1 создал нашествие, но сравнять счет так и не смог. Таким образом, Оболонь одерживает первую победу в УПЛ по возвращении и покидает зону вылета. В следующем туре киевляне примут Кривбасс, тогда как днепрян ждет выезд в Рух.

Видеообзор матча Днепр-1 – Оболонь: