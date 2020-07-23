Для подписания контракта с "Динамо"? Экс-тренер "Шахтера" Луческу прилетел в Киев
Бывшего тренера "горняков" Мирча Луческу активно сватают в тренерское кресло киевского "Динамо". Возможно, поэтому специалист уже прибыл в Киев.
Такую информацию о прилете наставника сообщил сайт dynamo.kiev.ua.
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Румынский наставник в Киеве
В столицу Украины 74-летний румынский футбольный специалист прилетел вчера вечером внеплановым чартерным рейсом Бухарест-Киев на частном самолете.
Ранее сообщалось, что Мирча Луческу вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо".
Также СМИ активно сватали в "Динамо" Сергея Реброва, ранее тренировавшего киевлян, и Виктора Скрипника. Но на самом деле руководство киевского клуба не рассматривает кандидатуры украинских специалистов, их вектор рассчитан только на иностранного специалиста.
Карьера Луческу в Украине
Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" в течение 2004/16 годов. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофеи, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.
Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он оставил в феврале 2019 года.