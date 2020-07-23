Бывшего тренера "горняков" Мирча Луческу активно сватают в тренерское кресло киевского "Динамо". Возможно, поэтому специалист уже прибыл в Киев.

Такую информацию о прилете наставника сообщил сайт dynamo.kiev.ua.

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Румынский наставник в Киеве

В столицу Украины 74-летний румынский футбольный специалист прилетел вчера вечером внеплановым чартерным рейсом Бухарест-Киев на частном самолете.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо".

Также СМИ активно сватали в "Динамо" Сергея Реброва, ранее тренировавшего киевлян, и Виктора Скрипника. Но на самом деле руководство киевского клуба не рассматривает кандидатуры украинских специалистов, их вектор рассчитан только на иностранного специалиста.

Карьера Луческу в Украине

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" в течение 2004/16 годов. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофеи, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он оставил в феврале 2019 года.