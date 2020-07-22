Киевское "Динамо" продолжает оставаться без тренерского штаба после отставки Алексея Михайличенко. Вероятные кандидаты на тренерский мостик "бело-синих" Сергей Ребров и Виктор Скрипник не будут тренировать киевский клуб.

Скрипника и Реброва не будет в "Динамо"

Журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас сообщил, что ни Виктор Скрипник, ни Сергей Ребров не возглавят "Динамо". Об этом Бурбас написал в твиттере.

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"Причины разные, не только контрактные обязательства. Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хоть на несколько дней", – написал Игорь.

Сейчас Скрипник возглавляет луганскую "Зарю", с которой выиграл бронзу УПЛ. В новом сезоне "Заря" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Зато Ребров успешно работает в венгерском "Ференцвароше". Под руководством украинского тренера "Ференцварош" дважды подряд стал чемпионом Венгрии.

По информации Dynamo.kiev.ua, Сергей Ребров отклонил предложение "Динамо" возглавить команду.

Зато Виктор Скрипник даже не среди приоритетных кандидатов на пост тренера киевлян.

Сообщается, что "Динамо" не рассматривает кандидатуру Юрия Калитвинцева. В то же время среди претендентов наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.

Также "Динамо" рассматривает приглашение иностранного специалиста.

"Динамо" уволило Алексея Михайличенко 20-го июля из-за неудачных результатов. С Михайличенко "Динамо" выиграло Кубок Украины и финишировало вторым в чемпионате Украины.