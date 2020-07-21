Главный наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров все-таки может вернуться в тренерское кресло киевского "Динамо". Специалист якобы уже получил предложение и взял время на размышления.

О таком предложении сообщает Dynamo.kiev.ua. Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник, которого активно сватают в Киев, пока не получал предложений возглавить киевлян.

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Новый наставник?

Как сообщает портал, 46-летний наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров уже получил предложение от руководства киевского клуба и взял время на размышления.

Президент киевского клуба Игорь Суркис видит в Реброве тренера, который сможет успешно заменить в команде Алексея Михайличенко.

Добавим, что по завершении сезона Реброва определили лучшим тренером года в чемпионате Венгрии.

Тренерская карьера Реброва