Взял время на размышления: "Динамо" сделало предложение Реброву – СМИ
Главный наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров все-таки может вернуться в тренерское кресло киевского "Динамо". Специалист якобы уже получил предложение и взял время на размышления.
О таком предложении сообщает Dynamo.kiev.ua. Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник, которого активно сватают в Киев, пока не получал предложений возглавить киевлян.
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Новый наставник?
Как сообщает портал, 46-летний наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров уже получил предложение от руководства киевского клуба и взял время на размышления.
Президент киевского клуба Игорь Суркис видит в Реброве тренера, который сможет успешно заменить в команде Алексея Михайличенко.
Добавим, что по завершении сезона Реброва определили лучшим тренером года в чемпионате Венгрии.
Тренерская карьера Реброва
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош" дважды подряд приводил клуб к чемпионству в Венгрии.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".