Киевское "Динамо" после отставки главного тренера Алексея Михайличенко рассматривают кандидатуры в основном иностранных специалистов, и там нет имени Сергея Реброва.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал Metaratings.

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В столичном клубе решили изменить стратегию и не приглашать на пост тренера специалистов, ранее работавших в "Динамо". Поэтому в списке наиболее вероятных кандидатов на пост наставника киевлян фигурируют в основном иностранные фамилии.

К сожалению, никакой конкретики пока никто не озвучил. Кандидат номер один, которого сватают в "Динамо" – Виктор Скрипник.

"Динамо" уволило Алексея Михайличенко