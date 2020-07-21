Реброва не будет в "Динамо": СМИ раскрыли стратегию "Динамо" относительно нового тренера
Киевское "Динамо" после отставки главного тренера Алексея Михайличенко рассматривают кандидатуры в основном иностранных специалистов, и там нет имени Сергея Реброва.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал Metaratings.
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В столичном клубе решили изменить стратегию и не приглашать на пост тренера специалистов, ранее работавших в "Динамо". Поэтому в списке наиболее вероятных кандидатов на пост наставника киевлян фигурируют в основном иностранные фамилии.
К сожалению, никакой конкретики пока никто не озвучил. Кандидат номер один, которого сватают в "Динамо" – Виктор Скрипник.
"Динамо" уволило Алексея Михайличенко
- Главной новостью 20 июля стало увольнение Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволили и весь тренерский штаб. Поэтому к новому сезону готовить команду будет новый наставник.
- Среди главных претендентов называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Но на пути этому может стать то, что за Скрипника придется заплатить отступные – до миллиона евро.
- Среди других кандидатов и Сергей Ребров. Он возглавлял уже "Динамо", и именно под его руководством киевляне последний раз становились чемпионами Украины.
- Букмекеры же пока начали принимать ставки на то, кто займу пост тренера "Динамо". К слову, среди кандидатов и главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко.