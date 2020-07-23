Колишнього тренера "гірників" Мірча Луческу активно сватають у тренерське крісло київського "Динамо". Можливо, тому фахівець вже прибув у Київ.

Таку інформацію про приліт наставника повідомив сайт dynamo.kiev.ua.

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Румунський наставник у Києві

До столиці України 74-річний румунський футбольний фахівець прилетів вчора ввечері позаплановим чартерним рейсом Бухарест-Київ на приватному літаку.

Раніше повідомлялось, що Мірча Луческу ймовірний кандидат на пост нового головного тренера "Динамо".

Також ЗМІ активно сватали у "Динамо" Сергія Реброва, який раніше тренував киян та Віктора Скрипника. Але насправді керівництво київського клубу не розглядають кандидатури українських спеціалістів, їх вектор розрахований лише на іноземного фахівця.

Кар'єра Луческу в Україні

Мірча Луческу очолював "Шахтар" протягом 2004/16 років. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.