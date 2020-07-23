Для підписання контракту з "Динамо"? Екстренер "Шахтаря" Луческу прилетів у Київ
Колишнього тренера "гірників" Мірча Луческу активно сватають у тренерське крісло київського "Динамо". Можливо, тому фахівець вже прибув у Київ.
Таку інформацію про приліт наставника повідомив сайт dynamo.kiev.ua.
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Румунський наставник у Києві
До столиці України 74-річний румунський футбольний фахівець прилетів вчора ввечері позаплановим чартерним рейсом Бухарест-Київ на приватному літаку.
Раніше повідомлялось, що Мірча Луческу ймовірний кандидат на пост нового головного тренера "Динамо".
Також ЗМІ активно сватали у "Динамо" Сергія Реброва, який раніше тренував киян та Віктора Скрипника. Але насправді керівництво київського клубу не розглядають кандидатури українських спеціалістів, їх вектор розрахований лише на іноземного фахівця.
Кар'єра Луческу в Україні
Мірча Луческу очолював "Шахтар" протягом 2004/16 років. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.
Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.