Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" вызвало живой интерес. В том числе и букмекеров, которые начинают принимать ставки на то, как пойдут дела у румынского тренера.

Букмекеры по разному оценивают то, как пойдут дела у Луческу в "Динамо". Он может как получить трофеи, так и откровенно провалиться, пишет 24 канал.

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Компания Favbet сделала несколько оригинальных линий на Луческу в "Динамо". Среди них и то, получит ли удаление наставник во время матча УПЛ. Ведь он известен своим вспыльчивым характером. Есть вероятность, что в "Динамо" перейдет и один из бывших игроков "Шахтера". Ну и то, что Луческу может дважды обыграть "Шахтер" во главе "Динамо" в этом сезоне.

Стоит добавить, что новый сезон УПЛ начнется 22 августа. А уже 25 августа "Динамо" и "Шахтер" разыграют между собой Суперкубок Украины.