Выиграет у "Шахтера" или провалится в "Динамо": букмекеры принимают ставки на будущее Луческу
Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" вызвало живой интерес. В том числе и букмекеров, которые начинают принимать ставки на то, как пойдут дела у румынского тренера.
Букмекеры по разному оценивают то, как пойдут дела у Луческу в "Динамо". Он может как получить трофеи, так и откровенно провалиться, пишет 24 канал.
Ничего себе: "Я вх**рил в клуб полтора миллиарда": Суркис имел жесткий разговор с ультрас "Динамо" за Луческу
Компания Favbet сделала несколько оригинальных линий на Луческу в "Динамо". Среди них и то, получит ли удаление наставник во время матча УПЛ. Ведь он известен своим вспыльчивым характером. Есть вероятность, что в "Динамо" перейдет и один из бывших игроков "Шахтера". Ну и то, что Луческу может дважды обыграть "Шахтер" во главе "Динамо" в этом сезоне.
Стоит добавить, что новый сезон УПЛ начнется 22 августа. А уже 25 августа "Динамо" и "Шахтер" разыграют между собой Суперкубок Украины.
- Луческу выведет Динамо в групповой этап Лиги Чемпионов в 2020 году – 2,80.
- Луческу выиграет Кубок Украины и Favbet Лигу в сезоне 20/21 – 7,00.
- Луческу будет главным тренером в "Динамо" до 1 января 2023 года – 3,50.
- Хотя бы один бывший игрок донецкого "Шахтера" перейдет в киевское "Динамо" до 1 января 2021 года – 1,50.
- Луческу будет удален в матче УПЛ до 1 января 2021 года – 2,30.
- Луческу выиграет первые 5 официальных матчей – 10,00.
- Луческу выиграет все матчи у "Шахтера" в УПЛ в сезоне 2020/21 – 6,00.
-
Защищенный Sigma mobile X-treme PQ20: обзор, характеристики и цена23 июня , 16:32
-
Новый тренер "Динамо", "Шахтер" возвращает футболиста сборной Украины: новости спорта 21 июля22 июля , 07:20
-
Коленом в голову: украинец Долидзе жестко нокаутировал россиянина на UFC Fight Night 172 – видео19 июля , 09:22