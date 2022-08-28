В УПЛ уже отреагировали

Динамо и Днепр-1 28 августа сыграют свой первый матч в новом сезоне УПЛ. Место проведения противостояния – "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17.00.

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"Бело-синие" успели отличиться еще перед матчем. Динамо не допустило съемочную группу Setanta Sports на игру.

Украинская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу этого инцидента.

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением футбольным клубом Динамо съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо – Днепр-1, Передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Арена Львов", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – говорится в сообщении УПЛ.

К слову. Динамо сотрудничает с медиагруппой "1+1" и позволяет им показывать свои матчи, несмотря на то, что права были переданы Setanta Sports путем голосования клубов.