Підійшов до кінця центральний матч 2 туру чемпіонату України з футболу. У головній грі, яка проходила у Львові, зустрілись Динамо та Дніпро-1, пише 24 канал.

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Для обох команд це був перший поєдинок сезону в УПЛ, оскільки минулий тур вони пропустили через участь в єврокубках. Кияни підійшли не в кращому стані до зустрічі.

Через травму був недоступний лідер Динамо Віктор Циганков. Також на початку гри вибув Денис Попов, у якого виникли проблеми з плечем. Також перед грою стався черговий скандал з трансляцією матчу, оскільки Динамо не пустило на арену офіційного транслятора УПЛ.

Матч пройшов по сценарію дніпрян, що дозволило команді Олександра Кучера створити сенсацію. Рахунок гості відкрили перед перервою. Після пасу від Пихальонка м'яч вдало ліг на ногу Сарапію. Едуард в падінні пробив повз Бущана.

Подвоїти рахунок Дніпро-1 зміг вже на початку другого тайму. Вдалу контратаку гостей завершив той же Пихальонок, якого забули накрити в карному майданчику Динамо після прострілу від Бузанелло.

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Кияни ж не мали небезпечних моментів і так і не змогли всерйоз напружити кіпера Дніпра-1 Макса Валефа. А ось гості не зупинились і під завісу гри довели рахунок до розгромного. Під час прострілу від Довбика першим на відскок зреагував Рубчинський.

Динамо з ганьбою стартує в УПЛ і тепер очікує на наступні ігри, щоб реабілітуватись перед вболівальниками. В наступному турі кияни зіграють із Зорею, тоді як Дніпро-1 протистоятиме Вересу.

Інші результати 2 туру УПЛ: