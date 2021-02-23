Динамо отправилось в Бельгию на матч против Брюгге: кто полетел
Делегация киевского Динамо отправилась самолетом в Бельгию. Там в четверг, 25 февраля, футболисты сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.
Источник:сайт Динамо
Накануне вылета игроки и персонал киевского Динамо сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты всех тестов – отрицательные.
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Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболистов:
- Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
- Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сідклей, Тимчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
- Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд;
- Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.
Матч Брюгге – Динамо состоится в четверг, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.
- В первом матче в Киеве команды сыграли вничью 1:1. Динамо первым открыло счет благодаря голу Буяльского. Но через несколько минут Мехеле сравнял счет.
- Луческу остался недоволен после матча. В пропущенном голе он обвинил голкипера Дениса Бойко.
- Что касается матча в Бельгии, то у Брюгге больше шансов на победу и проход в следующую стадию. Favbet победу Динамо оценил коэффициентом 3,85. А шанс киевлян пройти в 1/8 финала Лиги Европы – в 2,61.
- Динамо обязательно следует забивать гол на выезде. В Бельгии киевлян устроит победа или результативная ничья 2:2, 3:3 или больше. Поражение или ничья 0:0 выбьет Динамо из еврокубков. Если основное время закончится вничью 1:1, то команды будет ожидать экстратайм, а после этого, при необходимости, и серия пенальти.
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