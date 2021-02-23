Делегация киевского Динамо отправилась самолетом в Бельгию. Там в четверг, 25 февраля, футболисты сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Накануне вылета игроки и персонал киевского Динамо сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты всех тестов – отрицательные.

Читайте также В Брюгге – вспышка коронавируса, а клуб обвиняет Украину, что их взяли в заложники

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболистов:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сідклей, Тимчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд;

Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.

Матч Брюгге – Динамо состоится в четверг, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.