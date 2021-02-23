Делегація київського Динамо відправилася літаком до Бельгії. Там у четвер, 25 лютого, футболісти зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге.

Напередодні вильоту гравці та персонал київського Динамо здали ПЛР-тести на COVID-19. Результати всіх тестів – негативні. Читайте також У Брюгге – спалах коронавірусу, а клуб звинувачує Україну, що їх взяли в заручники Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Бельгії 24 футболістів: Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;

Нападники: Родрігес, Бєсєдін, Супряга, Ванат. Матч Брюгге – Динамо відбудеться в четвер, 25 лютого, початок – о 22:00 за київським часом. У першому матчі в Києві команди зіграли внічию 1:1. Динамо першим відкрило рахунок завдяки голу Буяльського. Але за декілька хвилин Мехеле зрівняв рахунок. Луческу залишився незадоволений після матчу. У пропущеному голі він звинуватив голкіпера Дениса Бойка. Щодо матчу в Бельгії, то в Брюгге більше шансів на перемогу та прохід у наступну стадію. Favbet перемогу Динамо оцінив коефіцієнтом 3,85. А шанс киян пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи – в 2,61. Динамо обов'язково слід забивати гол на виїзді. У Бельгії киян влаштує перемога, або результативна нічия 2:2, 3:3 чи більше. Поразка чи нічия 0:0 виб'є Динамо з єврокубків. Якщо основний час закінчиться внічию 1:1, то на команди очікуватиме екстратайм, а після цього, за потреби, і серія пенальті.