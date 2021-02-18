Киевское Динамо провело первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге. Киевляне сыграли вничью с Брюгге 1:1, хотя вели в ходе матча.

Наставник Динамо Мирча Луческу остался недоволен результатом игры, в частности пропущенным голом Динамо.

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Результат был бы хорошим, если бы мы отстояли на ноль. Была задача не пропустить гол. Пропустили из-за своей ошибки, в момент, когда демонстрировали хороший футбол. Если бы были более прагматичны в обороне, то могли бы выйти в атаку и забить еще один гол,

– сказал Луческу.

По словам тренера Динамо у Брюгге лучше игровой ритм, ведь бельгийцы провели много матчей в чемпионате. Впрочем, Луческу считает, что игра была равной, хотя и заметил, что его подопечные делали детские ошибки.

Он не почувствовал этот момент

Луческу уверен, что Георгий Бущан должен был выручить Динамо во время углового, когда бельгийцы отличились голом. "Вратарь должен был выйти и забрать этот мяч", – сказал тренер.

После поединка Луческу высказал свои претензии Бущану.

Я сказал, что когда подают мяч правой ногой, он приходит к вратарю. Я просил, чтобы он выходил на эти мячи и играл. К сожалению, Бущан не почувствовал этот момент, не сыграл вовремя. Все может произойти, но, к сожалению, проиграли единоборства и пропустили этот гол,

– рассказал румын.

Следует обратить внимание, что в момент гола нападающий Динамо Артем Беседин проиграл борьбу Брандону Мешеле, который и отметился в воротах.

Луческу ответил на вопрос, будет ли высказывать претензии нападающему.

"Такой же гол мы пропустили на собрании, в спарринге. Надо посмотреть этот момент, мне показалось, что вратарь мог выйти на эту передачу. Сложно сейчас говорить, надо посмотреть момент. Игроки должны были сыграть внимательнее один на один со своими оппонентами", – резюмировал специалист.

Смотрите видео пропущенного гола Динамо

Ответный матч между Брюгге и Динамо состоится на поле бельгийцев в четверг, 25 февраля. Динамо устроит любая победа и ничья со счетом крупнее 0:0 или 1:1.