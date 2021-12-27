Динамо не сравнится: стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне

Озвучены детали анонсированного ранее трансфера защитника Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко в английский Эвертон. Киевский клуб в ближайшее время подтвердит продажу футболиста.

22-летний Миколенко в Динамо зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц, а после перехода в Эвертон заработная плата украинца увеличится до 308 тысяч в месяц в американской валюте.

К слову Трансфер Миколенко из Динамо в Эвертон завершен, – СМИ

Сообщается, что ежегодно Миколенко без учета бонусов будет зарабатывать в Англии около 4 миллионов долларов, что втрое больше, чем у полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, но вдвое меньше, чем у лидера сборной Украины и Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

В Эвертоне Миколенко будет на 13 – 14 месте по размеру зарплаты. Клуб планирует зимой продать защитника Люка Диня и освободить место в составе для Виталия.

Что известно о переходе Миколенко