22-річний Миколенко в Динамо заробляє 50 тисяч доларів на місяць, а після переходу до Евертона заробітна плата українця збільшиться до 308 тисяч на місяць в американській валюті.
До слова Трансфер Миколенка з Динамо в Евертон завершений, – ЗМІ
Повідомляється, що щороку Миколенко без урахування бонусів зароблятиме в Англії близько 4 мільйонів доларів, що втричі більше, ніж у півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, але вдвічі менше, ніж у лідера збірної України з Вест Хема Андрія Ярмоленка.
Що відомо про перехід Миколенка
- Інформація про те, що Миколенко може покинути Динамо з'явилася 14-го грудня. У Динамо спершу відмовилися коментувати перехід футболіста.
- Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Віталій підписав контракт з Евертоном. Динамо буцімто відпустило оборонця за 23 мільйони євро.
- Наставник Динамо Мірча Луческу підтвердив, що кияни продають одного зі своїх лідерів. Проте Луческу не назвав прізвище.
- Після цього стало відомо, що Миколенко пройшов медогляд в Евертоні та повернувся у Київ. Віталій начебто уклав контракт на 5 років.