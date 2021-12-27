22-летний Миколенко в Динамо зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц, а после перехода в Эвертон заработная плата украинца увеличится до 308 тысяч в месяц в американской валюте.
К слову Трансфер Миколенко из Динамо в Эвертон завершен, – СМИ
Сообщается, что ежегодно Миколенко без учета бонусов будет зарабатывать в Англии около 4 миллионов долларов, что втрое больше, чем у полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, но вдвое меньше, чем у лидера сборной Украины и Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
В Эвертоне Миколенко будет на 13 – 14 месте по размеру зарплаты. Клуб планирует зимой продать защитника Люка Диня и освободить место в составе для Виталия.
Что известно о переходе Миколенко
- Информация о том, что Миколенко может покинуть Динамо появилась 14-го декабря. В Динамо сначала отказались комментировать переход футболиста.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что Виталий подписал контракт с Эвертоном. Динамо якобы отпустило защитника за 23 миллиона евро.
- Наставник Динамо Мирча Луческу подтвердил, что киевляне продают одного из своих лидеров. Однако Луческу не назвал фамилию.
- После этого стало известно, что Миколенко прошел медосмотр в Эвертоне и вернулся в Киев. Виталий вроде бы заключил контракт на 5 лет.