Пока не сообщается, какой клуб станет новым домом для футболиста сборной Украины. Известно лишь то, что это будет известный клуб из Европы. Переговоры уже подходят к своему завершению. Стороны обсуждают последние детали контракта.

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Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а, может, и нет – мне президент такие вещи не говорит,

– заявил Семененко.

Карьера Миколенко: уже давно попал на радары